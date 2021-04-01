Diyarbakırspor hazırlık maçlarına devam ediyor

DİYARBAKIR (İHA) – Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) şampiyon olup 3. Lig'e yükselerek eski günlere dönmenin mücadelesini veren Diyarbakırspor, kamp yaptığı Antalya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.

Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren yeşil-kırmızılı takım ikinci hazırlık maçında Gaziantep'in BAL temsilcisi Gaziantep Ankasspor ile 1-1 berabere kaldı. Diyarbakırspor'un golünü Arda Şahin kaydetti. Çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Teknik Direktör Seyithan Özdaş, “Diyarbakırspor şimdi hak etmediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde olsa da aslında büyük mazisi ile çok büyüktür. Bu değerli markayı yeniden üst noktalara taşımak için mücadele ediyoruz. İyi çalışıyoruz, daha da iyi olacağız” dedi.

Diyarbakırspor TV'ye yoğun ilgi

Öte yandan Diyarbakırspor, kurumsallaşma adına önemli adımlar da atmaya devam ediyor. Kulüp yönetimi tarafından kulübün faaliyetlerini tanıtmak amacıyla kurulan Diyarbakırspor TV, kulübün başarılarla dolu mazisi, taraftar röportajları, teknik heyet, yönetici ve futbolcu görüşlerini içeren yayınlar yaparak büyük ilgi görüyor. Sosyal medya üzerinden yayın yapan platform taraftarların beğenisini kazandı.