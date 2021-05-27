Diyarbakırspor, lige Silvan deplasmanıyla başlayacak

bölge 3. grupta yer aldı.

Diyarbakır takımlarından oluşan grupta ilk haftada Silvan Belediyespor-Diyarbakırspor ve Bismil 21Spor-Çınar Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Çift devreli oynanacak ilk etap maçları sonunda grup şampiyonları üst gruba kalacak. Diyarbakırspor, 1.5 ay içinde tamamlanması hedeflenen ligde şampiyon olarak 9 yıl sonra profesyonel lige yükselmenin hesaplarını yapıyor.

266 takımın katılımıyla oynanacak BAL sezonu için, korona virüs riskinin devam ettiği süreçte daha önce açıklanan statü ve tarihlerde başlatılamaması üzerine bu sezon lige katılamayacağını belirten 158 kulübün haklarının saklı tutulmasına karar verildi ve lige katılacağını belirten 108 kulübün oynayacağı 3 ve 4 takımlı 32 grubun kura ve fikstür çekimi yapıldı.

5 ve daha fazla takımla lige katılan İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Diyarbakır takımları grup belirleme kuraları çekerken, tüm grupların fikstür çekimi de tamamlandı. Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak lig müsabakaları 9 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Grup müsabakalarının tamamlanmasından sonra grup birincisi olan 32 takım tek maç eleme usulü çeyrek, yarı ve final müsabakalarını oynayacak.

8'er takımlı 4 bölgede oynanacak çeyrek final müsabakaları öncelikle 1. ve 2., 3. ve 4., 5. ve 6. ve 7. ve 8. grup birincilerinin çeyrek final müsabakaları oynamasıyla, 1-2 galibinin 3-4 galibi ile, 5-6 galibi 7-8 galibi ile yarı final müsabakaları oynayacak. Yarı final müsabakalarının galipleri ise tek maç eleme usulü final müsabakası oynayacak. 4 Bölgenin birincisi olan 4 takım TFF 3. Lige çıkma hakkı kazanacak.

Diyarbakırspor'un ilk maçı Silvan'da olacak

Yeniden yapılanma içerisine girerek hedefini 3. Lig olarak belirleyen Diyarbakırspor, 4. bölge 3. Grupta yer aldı. Diyarbakır takımlarından oluşan 4'lü grupta Silvan Belediyespor, Bismil 21Spor ve Çınar Belediyespor da mücadele edecek.

Diyarbakırspor'un ligdeki ilk maçı 9 Haziran Çarşamba günü Silvan'da olacak. Yeşil-kırmızılı takım, Silvan Belediyespor'la karşılaşarak sezona başlayacak.