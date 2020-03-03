İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakırspor Play-Off yolunda avantajlı durumda

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, normal sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala Play-Off yolunda büyük avantaj yakalamış durumda.


52 yıllık mazisinde daha önce 13 sezon Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etmiş olan ve iki kez Türkiye kupasında yarı final olmak üzere çok sayıda başarısı bulunan yeşil-kırmızılı takım, yaşadığı sorunlar nedeniyle düştüğü amatör ligde hızla yukarıya tırmanıyor. 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 48 puan toplayan Diyarbakırspor, attığı 62 gole karşılık kalesinde sadece 11 gol gördü.


Statü gereği normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Play-Off'a kalacak. Tek devreli oynanacak Play-Off maçları sonunda şampiyon olacak takım, BAL'a yükselmek için baraj maçı oynamaya hak kazanacak ve baraj maçını kazanacak olan takım BAL'a yükselecek.


Diyarbakırspor, 20. hafta maçında 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da Seyrantepe tesislerinde Çüngüş Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.