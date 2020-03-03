Diyarbakırspor Play-Off yolunda avantajlı durumda

52 yıllık mazisinde daha önce 13 sezon Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etmiş olan ve iki kez Türkiye kupasında yarı final olmak üzere çok sayıda başarısı bulunan yeşil-kırmızılı takım, yaşadığı sorunlar nedeniyle düştüğü amatör ligde hızla yukarıya tırmanıyor. 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 48 puan toplayan Diyarbakırspor, attığı 62 gole karşılık kalesinde sadece 11 gol gördü.

Statü gereği normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Play-Off'a kalacak. Tek devreli oynanacak Play-Off maçları sonunda şampiyon olacak takım, BAL'a yükselmek için baraj maçı oynamaya hak kazanacak ve baraj maçını kazanacak olan takım BAL'a yükselecek.

Diyarbakırspor, 20. hafta maçında 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da Seyrantepe tesislerinde Çüngüş Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek.