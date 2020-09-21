Diyarbakırspor, TFF'nin ligle ilgili kararını bekliyor

Bölgesel Amatör Futbol Liginde şampiyonluk hedefleyen Diyarbakırspor, kamp çalışmalarına başlamak için Futbol Federasyonu'nun ligle ilgili tarihi, statüyü ve planlamayı açıklamasını bekliyor.

Transferde önemli bir aşama kat ederek iyi bir kadro oluşturduklarını, tesisleşme ve kurumsal yapı için de çalışmaların devam ettiğini belirten Kulüp Başkanı Siyabend Aydın, kamp çalışmalarına başlamak için federasyonun kararını beklediklerini söyledi. Diyarbakırspor'un şanlı mazisini yansıtan özel forma çalışması yaptıklarının altını çizen Aydın, “Transfer çalışmalarında önemli mesafe kat etmiş durumdayız. Kendi takımlarında başarılı olmuş, kalitesini ortaya koymuş olan oyuncuları kadromuza dahil ettik. Başka transferlerimiz de olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligle ilgili vereceği karara göre planlama yaparak kamp çalışmalarına başlayacağız. Tesis için görüşmelerimiz devam ediyor. Diyarbakırspor'u kurumsal bir mantıkla yöneteceğiz. Her alanda profesyonel düşünceyle hareket edeceğiz. Diyarbakırspor'un efsane olmuş, beğeni almış formaları için tasarımlar hazırlıyoruz. Taraftarlarımızın takdirini kazanacak formalar olacak” dedi.

Efsane kaptandan mesaj var

Diyarbakırspor'un yıllar sonra canlanması camiada büyük bir heyecan oluşturdu. Kulübün önemli başarılara imza atan altın kadrosunda yer alan unutulmaz kaptan ve teknik adam Ayhan Doğu, Diyarbakırspor'un yeniden ayağa kalkmasına çok sevindiklerini belirterek herkesi kulübe destek olmaya davet etti. Doğu, “Diyarbakırspor'da iki 2. Lig ve bir 3. Lig şampiyonluğu yaşadım. 1. Lig'in en başarılı dönemlerinde forma giydim. Takım kaptanlığı ve teknik adam olarak da hizmet ettim. En güzel başarıları bu forma altında yaşadım. Hayatımızın en önemli parçası oldu bu camia. Bu kadar önemli bir camianın dibe vurması bizi çok üzmüştü. Şimdi yeniden ayağa kalkmasına çok seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Diyarbakırspor'un yeniden dirilişi adına büyük bir mücadele ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum. Bu zorlu süreçte maddi ve manevi olarak elini taşın altına koyan yönetime başarılar diliyorum. Bu camianın ferdi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.