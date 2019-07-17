Diyarbakırspor transferlere devam ediyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olup Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükselmek isteyen Diyarbakırspor, transferde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, Yolspor'dan kaleci Mahmut Nergiz ve Uğur Yentürk ile Çınar Belediyespor'dan Uğur Ergün'le sözleşme imzaladı.

Şu ana kadar üst liglerden bir çok oyuncuyu renklerine bağlayan efsane kulüp, geçen sezon BAL'da Yolspor formasını giyen başarılı kaleci Mahmut Nergiz'i de transfer ettiğini açıkladı. Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, hem genç hem de başarılı bir kaleci transfer ettiklerini belirterek, “Şampiyon takımı oluşturacak transferlere devam edeceğiz. Yıllar sonra kentte yaşanan Diyarbakırspor heyecanı önümüzdeki günlerde tesisleşmede atacağımız güzel adımlarla devam edecektir. Herkesin ve her kesimin desteğini bekliyoruz” dedi.

Başarılı file bekçisi Mahmut Nergiz ise, “Diyarbakırspor hangi ligde olursa olsun büyüktür ve her Diyarbakırlı gibi benim de hayallerimi süslemiştir. O büyük arma ve forma altında şampiyonluklar yaşayarak efsaneyi hak ettiği yere getirmeye geldik” diye konuştu.

Diyarbakırspor, Diyarbakır Yolspor'dan doğumlu Uğur Yentürk ve Çınar Belediyespor'dan Uğur Ergün ile de sözleşme imzaladı. Her iki futbolcu da Diyarbakırspor'un başarısı için mücadele edecekleri için sevinçli olduklarını dile getirdiler.

Yeşil-kırmızılı kulübün futbol şube sorumluluğuna getirilen Mehmet Budakın'ın TFF Milli Takımlar Bölge Teknik Sorumlusu olduğu dönemde üç yıl önce Türkiye ikincisi olan bölge karmasındaki genç oyuncuları tercih eden Diyarbakırspor hem bu yıl şampiyon olmayı hem de gelecek yılların iskeletini oluşturmayı planlıyor.