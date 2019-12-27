Diyarbakırspor yeniden umut oldu

Diyarbakırspor'un 2012-2013 sezonunda tarihinde ilk kez profesyonel liglere veda etmesinden sonra sporda bir türlü eski havasını yakalayamayan Diyarbakır, 2 milyona yaklaşan nüfusu ve 33 bin kişilik yeni stadı ile yeni bir çıkış arıyor.

Yıllar sonra amatör ligde yeniden yapılanan Diyarbakırspor, son zamanlarda tekrar bölge halkının umudu oldu. Kentin işlek yerlerine asılan bayrak ve pankartlar dikkat çekerken,amatör ligde olmasına rağmen takıma olan taraftar ilgisi dikkat çekiyor.

44 yıl profesyonel liglerde yer aldı

44 sezon boyunca 14 sezonu Süper Lig olmak üzere Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden, Doğu ve Güneydoğu'dan Süper Lig'e yükselen ilk takım olan Diyarbakırspor, başarılarla dolu mazisinde 2 kez Türkiye Kupasında yarı final oynadı ve 1978-79 sezonunu da Süper Lig'i 5'inci olarak tamamladı. Ancak 2012-2013 sezonunda yaşadığı idari ve mali sorunların etkisiyle tarihinde ilk kez profesyonel liglere veda etti. 2. Amatör Ligine kadar gerileyen Yeşil-Kırmızılı kulüp, son iki sezonda üst üste iki lig çıkarak Diyarbakır Süper Amatör Ligine kadar yükseldi. Bu sezonun ilk yarısını bu ligde lider tamamlayan Diyarbakırspor, yıllar sonra yakaladığı olumlu hava ile sporda büyük gerileme yaşayan kentin ve bölgenin umudu olmayı başardı.

Yeniden kentin umudu oldu

Son zamanlarda taraftarların ilgi göstermeye başladığı yarım asırlık çınar Diyarbakırspor, her maçını yoğun taraftar desteği ile oynuyor. Takıma olan özlem ve ilgi kentin sokaklarına da yansıyor. Kentin işlek noktalarına asılan “Efsane Diyarbakırspor dönüyor” pankartları ilgi çekiyor.

Çoğunluğu genç nüfustan oluşan 2 milyona yaklaşan nüfusu ve 33 bin kişilik modern stadına karşın sporda eski günlerinden uzak bir görüntü çizen Diyarbakır için Diyarbakırspor yeniden umut olmuş durumda. Taraftarlar, kent yöneticileri ve iş adamlarından destek bekliyor. Ortak düşünce, özlenen başarıların adresinin Diyarbakırspor olacağı yönünde.