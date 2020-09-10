Diyarbakırspor'da alacaklar ödendi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Diyarbakırspor'un hafta içinde yapılan olağanüstü kongrede göreve gelen yeni yönetim kurulu, takımı şampiyonluğa taşıyan teknik heyet ve futbolculara teşekkür yemeği vererek geçen sezondan kalma alacakları ve şampiyonluk primlerini ödedi.

Kulüp Başkanı Siyabend Aydın, büyük bir heyecanla göreve geldiklerini dile getirerek tek amaçlarının sportif başarı ve kurumsal yapı inşa etmek olduğunu söyledi. Başkan Aydın, “Çocukluğumuz ve gençliğimiz Diyarbakırspor'un en güzel yıllarına denk geldi. O halden bu hale gelmesi içimizi acıtıyor. Elimizi taşın altına sokalım ve hep beraber kulübümüzü yukarılara taşıyalım diye geldik. Her senenin ayrı bir önemi var. Bu sene 3. Lige yükselmek istiyoruz. Bunun için maddi anlamda ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Heyecanımız oldukça yüksek. Bu heyecan ve istek inşallah bizi başarıya taşıyacak” dedi.

Yönetimin yeniden anlaşmaya vardığı teknik sorumlu Aytekin Yıldırım ise dibe vurmuş olan Diyarbakırspor'u BAL'a taşıyan futbolcu kadrosuna teşekkür ederek başladığı konuşmasında yeni yönetimin gelir gelmez geçen sezondan kalma borçları kapatmasının anlamlı olduğunu dile getirerek yeni sezonda şampiyon olmak için güçlü bir kadro kuracaklarını kaydetti.