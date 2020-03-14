İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakırspor'dan farklı galibiyetlere devam

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, 21.

hafta maçında Yolspor'u 4-0 yenerek üst üste 9. galibiyetini elde etti.


Seyrantepe Stadında oynanan mücadelede etkili bir futbol ortaya koyan Yeşil-Kırmızılı takım, Oktay Özen, Murat Güneş, Mahsum Döker ve Veysel Yavuzkır'ın kaydettiği gollerle 3 puana ulaşarak puanını 54'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. 21 maçta rakip filelere 71 gol bırakan 52 yıllık maziye sahip kulübün teknik sorumlusu Aytekin Yıldırım, "Play-Off'a kalmayı garantilediklerini dile getirdi. Yıldırım, "Üst üste 9'ncu galibiyetimizi aldık. Maçlarımızı farklı skorlarla kazanmaya devam ediyoruz. Nihai hedefimiz Play-Offta da başarılı olup BAL Ligine yükselmektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.