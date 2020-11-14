‘Diyarbekirli Divan sahibi şairler ve edebi muhitler çalışması tamamlandı

Mustafa Uğurlu Arslan, tarafından yürütülen ve Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörlüğünce desteklenen ‘Diyarbekirli Divan sahibi şairler ve Diyarbekir'de edebi Muhitler' projesi kapanış toplantısı yapıldı.

Sur ilçesi İskenderpaşa Konağında yapılan toplantıya Dilce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Mustafa Uğurlu Arslan ile akademisyenler ve Diyarbakırlı yazar ve şairleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dilce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, “Bu güzellikleri hep birlikte anlatalım. Biz Dicle Üniversitesi olarak hep öbür taraftayız diyoruz ama biz öbür tarafta değiliz. Şehir aslında Dilce Üniversitesine sahip çıkacak. Birçok yerde asıl olan şehirin ne olursa olsun, üniversitesine sahip çıkmasıdır. Bu niyetlerle daha güzel ve daha iyi eserlerin ortaya çıkarılması anlamında bir arada olma dileğiyle” dedi.

Rektör Karakoç'un ardından konuşan Mustafa Uğurlu Arslan, “Türk edebiyatının tarihi seyri tektik edildiğinde belirli şehirlerde edebi mahfiler ve edebi muhitler oluşturulmuştu. Özellikle İstanbul, Bursa, Erzurum ve Diyarbakır gibi şehirlerde bu edebi mahfilerin çok daha fazla olduğu tespit edilmiş ve görülmüştür. Yedinci yüzyıldan itibaren özellikle Arap hakimiyetine giren ve daha sonra büyük Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, ardından Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Timurlular ve Akkoyunlu Safavi gibi çeşitli devletlerin hakimiyeti altında kalarak farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır Anadolu'nun İslamlaşma sürecinde de ciddi anlamda katkılar sağlamıştır. Osmanlı devrinde ise en büyük ve en önemli eyaletlerin birinin merkezi olma özelliğini kazanmış İran'a sefer yapan orduların üssü haline gelmiştir. Diyarbakır'da yetişen divan şairlerine genel olarak bakarsak bu şehrin yetişmiş olduğu divan sahipleri Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde şiir yazmışlar ve bunların pek çok çıktılarını biz bu araştırmamızda tespit edip eserlerimize ekledik. Yaptığımız çalışmalarda 47 divan sahibi şair tespit edildi ve bunların hayatlarına ve edebi şahsiyetlerine yer verdik. Ayrıca yazma eser kütüphaneleri taranarak ulaşabildiğimiz divan sahibi şairlerin eserlerine ulaşıldı ve örnek metinler oluşturularak çalışmamızın sonuna ilave edilmiştir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.