Diyarbekirspor 3 puan özlemine son verdi

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü'nü 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

Diyarbakırspor 7. dakikada 1-0 öne geçti. Bu dakikada topla birlikte ceza alanına giren Fuat plase vuruşla topu ağlara yolladı. 35. dakikada fark 2'ye çıktı. Emre'nin sağ kanattan ortasında Taner Çekiç kafayla topu filelere yolladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Diyarbekirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısına etki başlayan taraf bu kez konuk ekip oldu. 57. dakikada Yozgatspor farkı 1'e indirdi. Diyarbakırspor ceza alanı içinde kullanılan endirekt serbest vuruşta Uğur topu ağlara yolladı. Diyarbekirspor, 86. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Reşo pasını ceza alanına çıkardı, Emre boşta kalan topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde sonuca etki eden bir pozisyon yaşanmadı ve müsabakayı Diyarbekirspor 3-1 kazandı. Karşılaşmayı izleyen Diyarbekirsporlu taraftarlar, yönetimi uzun süre istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.

Maçın karnesi

Yer: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Mehmet Semih Güçlü, Fatih Karatağ, Caner Eroğlu

Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala, Fikret Topaloğlu, Emrah Kiraz, Doğukan Bad, Furkan Yılgın, Emre Kara, Taner Çekiç (Dk. 71 Şevket Güngör), Vedat Budak, Ali Han Tunçer, Tolunay Yurtseven (Dk. 83 Burak Başkaya ?), Mehmet Fuat Gölbaşı (Dk. 58 Reşo Akın)

Yozgatspor 1959 FK: Göksal Özkara, Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel (Dk. 86 Murat Can Yelkaya ?), Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Yunus Şencay (Dk. 46 Samet Göker), Hamdi Tayfun Yılmaz (Dk. 74 Anıl Merthan Kurt), Kasım Ulus, Tamer Arıcı, Osman Paşa Zorlu

Goller: Dk. 7 Mehmet Fuat Gölbaşı, Dk. 35 Taner Çekiç, Dk. 86 Emre Kara (Diyarbekirspor), Dk. 57 Uğur Erdoğan (Yozgatspor 1959 FK)

Sarı kartlar: Dk. 77 Vedat Budak (Diyarbekirspor), Dk. 65 Samet Göker, Dk. 87 Anıl Merthan Kurt, Dk. 90 Abdulsamet Kırım (Yozgatspor 1959 FK)