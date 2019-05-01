Diyarbekirspor 3 puana odaklandı

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor ligin son maçından 3 puanla ayrılıp, sezona galibiyetle veda etmek istiyor.

Teknik direktör Özcan Gökçeoğlu nezaretinde ligde önemli bir çıkış başlatarak, hem iç hem de dış saha maçlarında puanlar alan Diyarbekirspor, Fatsa Belediyespor'a kilitlendi. Yeşil kırmızılı ekip, kendi sahasında yapacağı ligin son maçından 3 puanla ayrılıp, sezona galibiyetle veda etmek istiyor. Zorlu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Diyarbekirspor, son haftalarda olduğu gibi Fatsa Belediyespor maçına da eksik oyuncularla çıkacak.

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Özcan Gökceoğlu, sezonun son maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi. Gökçeoğlu, “Kendi sahamızda yapacağımız ligin son maçından 3 puanla ayrılmayı planlıyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Özellikle son haftalarda elde ettiğimiz puan ve ortaya koyduğumuz başarılı oyunumuzu küme düşme tehlikesi yaşayan Fatsa Belediyespor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımızın büyük bir bölümüyle yollarımızı ayırdık. Yönetim kurulumuzun kararıyla gerçekleşen bu küçülme nedeniyle, birçok maça eksik çıktık. Ama kadroda yer alan tüm futbolcularımız canla başla mücadele ettiler. Diyarbekirspor'un başarılı olması için mücadele ettiler. Zaten son haftalarda elde edilen puanlarda ortada. Yani iyi yoldayız. Bu tabloyu son maçımıza da yansıtmak istiyoruz. Hedefimiz kendi sahamızda yapacağımız sezonun son maçından galibiyetle ayrılmaktır. İnşallah bunu da başaracak ve bize inanları mutlu edeceğiz” dedi.