Diyarbekirspor Bağlar Belediyespor'u farklı geçti

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Diyarbakır'da sürdüren Diyarbekirspor ve Bağlar Belediyespor hazırlık maçında karşılaştı. Seyrantepe tesislerinde oynanan maçı Diyarbekirspor 4-1 kazandı.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Diyarbakır'da sürdüren Diyarbekirspor ve Bağlar Belediyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Seyrantepe spor tesislerinde oynanan karşılaşmayı az sayıda sporsever ve spor adamı izledi. Diyarbekirspor'un yeni başkanı Turan İlgin ile yöneticilerin de takip ettiği maçın ilk yarısı atılan karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı. İlk 45 dakikada Bağlar Belediyespor daha etkili olan taraftı.

İkinci yarıda kontrolü eline alan Diyarbekirspor, üst üste bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Diyarbekirspor, bu hafta sonu başlayacak olan ikinci yarının ilk haftasında 12 Ocak Pazar günü saat 13.00'da Yeni Diyarbakır Stadında Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

BağlarBelediyespor'un yer aldığı BAL 1.Grup'ta ise sezonun ikinci yarısı 18-19 Ocak'ta başlayacak. Bağlar Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında kendi sahasında Diyarbakır'ın bu ligdeki diğer temsilcisi Bismil 21Spor'la karşı karşıya gelecek.