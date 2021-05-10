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Diyarbekirspor bayram sonrasında hareketlenecek

Misli.

com 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor'da gözler yeni sezon planlamasına çevrildi.


Sezonun yorgunluğunu üzerlerinden atmaya çalıştıklarını belirten Başkan Turan İlgin, bayramdan sonra yeni sezonla ilgili çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Hedefleri olan bir kulüp olduklarını belirten İlgin, “Şehrimizin beklentisi olan güzel bir şampiyonluk elde ettik. 3. Lig çilesinden kurtulduk. Uzun yıllar sonra şehirde bir heyecan oluştu. Bizim için asıl önemli maraton ve hedefler şimdi başlıyor. Hayallerimiz var, bunlara koşmaya devam edeceğiz. Bayramdan sonra önce planlamamızı yaparak yeni sezonla ilgili çalışmalara başlayacağız. Burası Diyarbakır, burada hedefler de hayaller de daima öne doğru koşmak için olur” dedi.

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