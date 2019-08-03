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Diyarbekirspor, bir forvet transfer etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan ve yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Diyarbekirspor, önemli bir forvet transferine imza attı.


Geçen sezonun ikinci yarısında Etimesgut Belediyespor'dan transfer olduğu Yeni Orduspor'da rakip fileleri 10 kez havalandırarak önemli bir başarıya imza atan Mehmet Fuat Gölbaşı ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Golcü futbolcunun transferi taraftarları sevindirdi. Kariyerinde 120 gol bulunan 27 yaşındaki Adıyaman doğumlu futbolcu büyük bir kente ve camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.


Bu arada uzun süredir pasif durumda olan ve taraftarların yoğun eleştirilerine konu olan kulübün sosyal medyasında yeniden yapılanmaya gidildi. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarını düzenlemek üzere Halil Reşitoğlu ve Mahsum Çetintaş isimli iki genç taraftar göreve getirildi. Bilişim konusunda eğitim almış olan genç taraftarlar, Afyonkarahisar'da devam eden kamp çalışmalarını takip ederek anlık bilgi ve görüntüler paylaşıyor.

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