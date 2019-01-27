Diyarbekirspor evinde berabere kaldı

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Turgutluspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Diyarbekirspor maça erken golle başladı. 4. dakikada Serhat'ın nefis ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. Turgutluspor 13. dakikada beraberliği sağladı. Ceza alanı dışından kullanılan serbest atışta Tayfun kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. 45. dakikada Gökhan'ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta top direkten döndü. Ani gelişen Turgutluspor atağında Zihni kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu köşeden ağlara yolladı: 1-2. İlk yarısı Turgutluspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın ikinci bölümüne Diyarbekirspor, iyi başladı. 69. dakikada Fikret'in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Aykut uygun durumda topu kafayla auta attı. Diyarbekirspor 83.dakikada beraberliği sağladı. Vedat'ın kullandığı kornerden gelen topu Emre kafayla ağlara yolladı: 2-2. Diyarbekirspor'da rakibine sert giren Emre Tosun, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Serkan Ergün, Tunay Ateş, Murat Güçlü

Diyarbekirspor: Ali Alper Doğan, Fikret Topaloğlu (Dk. 79 Vedat Budak), Gökhan Köseoğlu, Fahri Küçükkurt, Emre Tosun, Serdar Ümit Deniz, Taner Çekiç (Dk. 46 Aykut Çift), Raşit Sevindir, Aytaç Deniz, Mustafa Aydoğdu, Serhat Zübeyr Koruk (Dk. 57 Hakan Yağmurkaya)

Turgutluspor: Mahmut Demirgan, Emre Avcı, Kadir Torbacı, Fatih Ergen (Dk. 79 Fatih Çakır ?), Melih Vardar (Dk. 55 Fatih Arat) , Güner Okay, Tayfun YanarX, Zihni AydınXx, Mehmet Berber, Yusuf Yıldırım (Dk. 72 Salih Uzun), Necmi Çoban

Sarı kartlar: Dk. 13 Fikret Topaloğlu, Dk. 90+3 Vedat Budak (Diyarbekirspor), Dk. 61 Yusuf Yıldırım, Dk. 72 Zihni Aydın (Turgutluspor)

Goller: Dk. 4 Mustafa Aydoğdu, Dk. 83 Emre Tosun (Diyarbekirspor), Dk. 13 Tayfun Yanar, Dk. 45 Zihni Aydın (Turgutluspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Emre Tosun (Diyarbekirspor)