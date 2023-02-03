Diyarbekirspor final gibi maça hazır

Lig ekibi Diyarbekirspor, yarın saat 14.00'de başlayacak final gibi karşılaşmada Fethiyespor'u ağırlayacak.

Lig'de kalma yolunda her hafta final niteliğinde var olma maçlarına çıkan Diyarbekirspor, 9 puan gerisinde yer aldığı Fethiyespor'u mağlup ederek umutlarını gelecek haftalara daha güçlü şekilde taşımanın hesaplarını yapıyor. Bu maç öncesinde Diyarbekirspor'un 14 ve konuk takımın 23 puanı bulunuyor.

Sakat ve cezalı futbolcunun bulunmadığı yeşil-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek gelecek haftalar için iddialı konuma gelmek istiyor.

Diyarbekirspor'un en büyük beklentisi, bu kritik süreçte taraftarların maça gelerek takıma destek vermesi. Takımın ligdeki kritik konumuna dikkat çeken teknik heyet ve futbolcular, "Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayın. Size ihtiyacımız var" mesajını verdi.

Mücadelede Eskişehir bölgesi hakemi Semih Kurt düdük çalacak. Kurt'un yardımcılıklarını Kenan Özcan ve Melih Kurtuluş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Gürbüz olacak.