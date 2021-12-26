Diyarbekirspor genç futbolcularıyla kazandı

Lig Kırmızı Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren önemli mücadelede Diyarbekrirspor, Sarıyer karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı. Diyarbekirspor'un gollerini genç futbolcular Cihan Aydın, Emrullah Sayar ve Seyman Yağmur kaydetti.

Diyarbekirspor, sezonun ilk yarısını kritik galibiyetle tamamladı. Kendisi gibi 3 puana ihtiyacı olan Sarıyer karşısında 15. dakikada Adem Koçak'ın kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Diyarbekirspor'un geri dönüşünü genç futbolcular gerçekleştirdi. 34. dakikada Serhat Enes'in kafayla indirdiği topu Cihan Aydın ağlara yollayarak durumu 1-1'e getirerek ilk yarının skorunu ilan etti.

İkinci yarıda oyuna giyen oyuncular galibiyete doğrudan etki etti. 65. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Emrullah plase vuruş ile takımını 2-1 öne geçirdi. 90+4. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Seymen Yağmur şık bir gole imza atarak galibiyeti perçinlerken, Diyarbekirspor sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı.