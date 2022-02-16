Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, hakem kararlarından memnun değil. Son olarak oynadıkları 1461 Trabzon FK maçında hakem hataları yüzünden mağdur olduklarını belirten Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, bu sezon birçok maçta bu şekilde puan kaybettiklerini söyledi.

Tek taleplerinin adalet olduğunu belirten İlgin, “Biz kimseden bizi kayırmalarını istemiyoruz. Ne bize ne başkalarına haksızlık yapılmasın. Kim iyi oynuyorsa ve hak ediyorsa o kazansın. Bu sezon çok mağdur edildik. Maçlarımızda bariz hakem hataları var. Son olarak 1461 Trabzon FK maçında ofsayttan gol yedik, penaltımız verilmedi. Hadi ofsaytı iyi süzemedi hakem, ama penaltı çok net olmasına rağmen es geçildi. Bundan sonra maçlarımızda görev yapacak hakemlerin adil kararlar vermelerini bekliyoruz. Sahadaki futbolcuların emeklerine yazık edilmesin” dedi.

İlgin, takım olarak iyi mücadele ortaya koyduklarını da dile getirerek gelecekten umutlu olduğunu söyledi. İlgin, “Devre arasında ayrılan oyuncular oldu. Bunların yerine daha çok takım ruhuna uygun, gelecek vaat eden isimler transfer ettik. Henüz takıma giremeyen oyuncularımız var. Bunların da girmesiyle takımımız daha da güçlenmiş olacak. Takımın mücadelesinden memnunuz. Bu takım ligde çok can yakacak. Kesinlikle üst sıralara çıkacağız. Bundan en ufak bir endişemiz yok” diye konuştu.