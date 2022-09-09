Diyarbekirspor hocasız sahaya çıkacak

Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 4-2 kaybettiği Balıkesirspor maçından sonra Ender Alkan ile yollarını ayıran Diyarbekirspor, cumartesi günü kendi sahasında Pazarspor'la yapacağı 3.hafta karşılaşmasına teknik direktörsüz çıkacak.

Maç için İstanbul'da hazırlıklarını yapan ve kentte gelen Diyarbekirspor, saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada Diyarbakır Stadı'nda Rize temsilcisi Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktör belirlenmediği için takımın sahaya teknik direktörsüz çıkacağı ifade edildi. Teknik Direktör sorununun gelecek hafta çözülmesi bekleniyor.

Öte yandan, Diyarbekirspor, transferin son gününde Kırşehir Belediyespor'dan Bilal Özer, Tuzlaspor'dan Furkan Zorba ve Ömer Gül ile daha önce anlaşıp sonra vazgeçtiği kaleci Kurtuluş Yurt'u kadrosuna dahil etti. TFF kayıtlarına göre 29 futbolcusu bulunan Diyarbekirspor'da bu isimlerden 12'si Tuzlaspor'dan kiralık geldi.