Diyarbekirspor, ikinci yarıya 3 puanla başladı

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Nevşehir Belediyespor'u sahasında 1-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı.

Maçtan önce iki kulüp arasında dostluk rüzgarı esti. Diyarbekirspor yönetimi, Nevşehir Belediyespor yönetimine dostluk yemeği verdi. Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, Nevşehir Belediyespor Başkanı Eser Özaltın'a Diyarbekirspor forması ve atkısı hediye etti. Sezonun ilk yarısında Nevşehir'de oynanan maçta da Nevşehir Belediyespor yönetimi Diyarbekirspor'u dostça ağırlamış ve uğurlamıştı.

Maçtan notlar

Müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı. İkinci yarıya Diyarbekirspor biraz daha etkili başladı. Diyarbekirspor 60. dakikada 1-0 öne geçti. Etkili gelişen atak sonrasında Güney'in nefis pası ile ceza alanına giren Uğur Uğur yerden vuruşla topu ağlara yolladı. 90+3. dakikada hakeme tepki gösteren Mehmet doğrudan kırmızı kart gördü ve Nevşehir Belediyespor 10 kişi kaldı.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Okan Kayataş, Çağdaş Yüksel ÇağEnes Biroğlu

Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli, Faruk Yaldıran, Furkan Yılgın, Şevket Güngör, İbrahim Has, Taner Çekiç, Maksut Birben, Uğur Uğur, Güney Tutcuoğlu (Dk. 84 Kutbettin Tekin ?), Reşo Akın (Dk. 79 Tolunay Yurtseven), Ahmet Arı (Dk.70 Ahmet Buğrahan Tuncay)

Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Emre Gemici, Onur Ural, Alper Yener (DK. 46 Berke Bıyık), Ethem Ercan Pülgir, Savaş Yılmaz, (Dk. 74 Hakan Yakup Jacoues Horzum) Yasin Dülger, Tugay Yıldırım (Dk. 46 Mehmet Tosun ?) , Okan Duran

Sarı kartlar: Dk. 20 Okan Duran, Dk. 26 Ethem Ercan Pülgir, Dk. 90 Yasin Dülger, Dk. 90+4 Onur Ural (Nevşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Mehmet Tosun (Nevşehir Belediyespor)

Gol: Dk. 60 Uğur Uğur (Diyarbekirspor)