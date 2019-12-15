Diyarbekirspor, iyi başladığı maçı kötü bitirdi

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor'a sahasında 3-2 mağlup oldu.

Diyarbekirspor maçın basında bulduğu golle öne geçti. 4. dakikada kornerden gelen topu Şevket kafayla ağlara yolladı. Diyarbekirspor 21. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan gönderilen uzun pasta Karacabey Belediyesporlu Hasan ters vuruşla topu kafayla kendi kalesine gönderdi. Karacabey Belediyespor penaltı kazandı. 48. dakikada kaleci Ahmet, Abuzer Gaffar'ı ceza alanında düşürdü, hakem penaltı kararı verdi. Abuzer Gaffar penaltıyı gole çevirdi. Karacabey Belediyespor 65. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Faruk yerden vuruşla topu filelere yolladı. 70. dakikada Diyarbekirspor direği geçemedi. Kornerden gelen topa kafayla dokunan Doğukan'ın vuruşunda kaleciyi geçen top direkten döndü. Karacabey Belediyespor 81. dakikada 3-2 öne geçti. Soldan ceza alanına yapılan ortada Ömer Faruk arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi. Karşılaşma, lig lideri Karacabey Belediyespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan sonra kaleci Ahmet tribüne koşarak taraftarlara tepki gösterdi. Taraftarlar bu duruma sert tepki gösterdi. Kendi takım arkadaşları ve konuk takım futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirilen Ahmet gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Maçın karnesi

Yer: Yeni Stadyum

Hakemler: Erdoğan Özka, Süleyman Yavaşoğlu, Erdem Değirmenci

Diyarbekirspor: Ahmet Üçgün, Doğukan Bad, Şevket Güngör, Fikret Topaloğlu, Emre Kara, Taner Çekiç (Dk. 72 Emre Hasan Balcı), Vedat Budak, Uğur Ayhan, Reşo Akın (Dk. 58 Tolunay Yurtseven), Ali Han Tunçer (Dk. 86 Faruk Yaldıran ?), Mehmet Fuat Gölbaşı

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Oğuz Aydın (Dk. 46 Ömer Çetinbaş), Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın (Dk. 46 Ömer Faruk Gümüş), Gökhan Cingirt (Dk. 89 Berk Taşkın ?), Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci

Sarı kartlar: Dk. 24 Taner Çekiç, Dk. 20 Şevket Güngör (Diyarbekirspor), Dk. 68 Hasan Kaya, Dk. 70 Muhammet Fettahoğlu (Karacabey Belediyespor)

Goller: Dk. 4 Şevket Güngör, Dk. 21 Hasan Güleryüz (kendi kalesine) (Diyarbekirspor), Dk. 48 Abuzer Gaffar Toplu, Dk. 65 ve 81 Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)