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Diyarbekirspor kafilesi Ali Gaffar Okkan'ı kabri başında andı

Bugün Ziraat Türkiye Kupası maçında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Diyarbekirspor kafilesi, Hendek ilçesinde bulunan şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası maçında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Diyarbekirspor kafilesi, Hendek ilçesinde bulunan şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti. Diyarbakırspor'da takım kaptanı olduğu dönemde Okkan ile iyi ilişkileri bulunan teknik direktör Şenol Demir, ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadı.


Diyarbekirspor kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası maçı için gittiği Sakarya'da, 24 Ocak 2001'de düzenlenen saldırıda 5 mesai arkadaşı ile birlikte şehit olan Ali Gaffar Okkan'ın, Hendek ilçesinde bulunan kabrini ziyaret ederek yeşil-kırmızılı kaşkol bırakıp, dua etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme maçında oynayacağı Sakaryaspor maçı öncesi Sakarya Hendek'te bulunan şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti. Kafilemiz, dua okuduktan sonra kamp yapacağı otele geçti” denildi.

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