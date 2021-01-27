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Diyarbekirspor, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor

Misli.

com 3. Lig 1. Grupta sezonun ikinci yarısına yarın kendi sahasında Manisaspor'la yapacağı maç ile başlayacak olan Diyarbekirspor'un tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.


Uzun süre lider durumda bulunduğu ligde ilk yarının son haftasında sahasında İstanbul ekibi Arnavutköy Belediyespor'a 3-2 yenilerek ikinci sıraya gerileyen Diyarbekirspor, sezonun ikinci yarısına iç saha mücadelesiyle başlıyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yendiği Manisaspor'u kendi sahasında ağırlayacak olan yeşil-kırmızılı takımda yeni transferler Onat Kutay Kurt, Baran Işık ve Hakkı İsmet Şimşek'in kadroda yer alacağı ifade edildi. Diyarbekirspor'da kart cezalısı Ethem, Manisaspor karşısında takımdaki yerini alamayacak.


Diyarbakır Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Ankara'dan Demokrat Özgür Güneş olacak.

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