Diyarbekirspor maçının saati değişti

Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü oynanacak Diyarbekirspor-Pazarspor karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Diyarbekirspor-Pazarspor karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Bu kararın, Pazarspor'un uçağa yetişmek için TFF'ye yaptığı başvuru üzerine alındığı kaydedildi. Diyarbekirspor'un da bu talebi kabul ettiği öğrenildi. Karşılaşma, Diyarbakır Stadı'nda Cumartesi günü saat 18.00'da başlayacak.

Amedspor'un golünü vermeyen hakeme görev

Bu arada maçta dikkat çeken bir hakem görevlendirmesi yapıldı. Ligin ilk haftasında oynanan ve 1-1 biten Isparta 32Spor-Amedspor maçında Amedspor'un net golünü vermediği için eleştirilerin odağında olan Ankara bölgesi hakemi Gürcan Hasova, Diyarbekirspor-Pazarspor maçında görevlendirildi.