Diyarbekirspor Play-Off'tan umutlu

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Play-Off umutları devam ediyor.

40 puanla averajla ligin 8'nci sırasında yer alan yeşil kırmızılı ekip, sezonun son altı maçından istediği sonuçları alıp, play off'a ulaşmak istiyor. Karacabey Belediyespor'un 64 puanla lider olduğu ligde, Play-Off hedefi olan çok sayıda takım var. 45 puanlı iki takımın yer aldığı ligde Somaspor averajla ikinci Pazarspor ise üçüncü sırada yer alıyor. 42 puana sahip olan Nevşehir Belediyespor'un dördüncü sırada yer aldığı ligde, 41 puanlı iki takım bulunuyor. Muğlaspor'un averajla altıncı sırada yer aldığı ligin yedinci sırasında Osmaniyespor Futbol Kulübü yer aldı.

40 puanlı 3 takım var

Play-Off ve kümede kalma yarışının kızıştığı ligde 40 puanlı üç takım bulunuyor. Nazili Belediyespor'un averajla 7'nci sırada yel aldığı grupta, Diyarbekirspor 8'inci ve 1954 Kelkit Belediyespor 9'unculuk koltuğunda bulunuyor. Diyarbekirspor, kalan son 6 lig maçını Somaspor (D), Darıca Gençlerbirliği AŞ, Yozgatspor 1959 FK (D), Pazarspor, Osmaniyespor Futbol kulübü ve Karacabey Belediyespor (D) ile yapacak.

Büyük çekişme yaşanıyor

Ligdeki en büyük çekişme ise küme düşme hattında yaşanıyor. Üç takımın küme düşeceği grupta Modefan, 27 puanla en alt sırada yer alıyor. 28 puanlı iki takımdan Altındağ Belediyespor 16'ncı ve Medicalpark Batman Petrol Spor A.Ş. 17'nci sırada bulunuyor. Küme düşme tehlikesini matematiksel olarak yakından his eden alt takım bulunuyor. Küme düşme hattında yer alan takımlarla birlikte toplam 9 takımın tehlike yaşandığı ligin kalan 6 maçın yapılacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihte belirlenecek.