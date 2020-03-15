Diyarbekirspor sahasında Bayrampaşaspor ile golsüz berabere kaldı

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bayrampaşaspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Hem korona virüsü tedbirleri çerçevesinde hem de TFF tarafından bir maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftarların alınmadığı müsabakanın ilk tehlikeli atağı Diyarbekirspor'dan geldi. Sol kanattan ceza alanına yaklaşan Ozan'ın ortasında kaleci Cengizhan yumrukla topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. Diyarbekirspor'da sarı kart cezalısı olan Şevket ve Ömer'in yokluğunda savunmada İbrahim ve Can görev yaptı. Diyarbekirspor 58. dakikada penaltı kaçırdı. Oyuna 1 dakika önce giren Ahmet ceza alanında düşürüldü ve hakem tereddütsüz şekilde penaltı kararı verdi. Güneyin penaltı vuruşunu kaleci Cengizhan kurtardı. Golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmada Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir ve yardımı antrenör Oktay Kahraman sarı kart gördü.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Levent Gümüşdere, İlke Akman, Oğuzhan Yazır

Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli, Faruk Yaldıran, Onur Paksoy, Ozan Karabacak, İbrahim Has, Can Sıkılmaz, Reşo Akın (Dk. 56 Ahmet Arı), Taner Çekiç, Emre Hasan Balcı, Güney Tutcuoğlu, Uğur Uğur (Dk. 57 Feyyaz Aydil)

Bayrampaşaspor: Cengizhan Şarli, Hüseyin Tokmak, Mustafa Emin Birinci, Bünyamin Balat, İsa Güler (Dk. 58 Mert Somay ), Mertcan Aktaş, Bilal Aziz Özer, Özgür Kedikli (Dk. 64 Ömercan Öndeş), Doğukan Bad, Kadir Kaan Özdemir, Tuğrul Erat (Dk. 78 Feridun Kıroğlu ?)

Sarı kartlar: Dk. 42 Emre Hasan Balcı (Diyarbekirspor), Dk. 68 Ömercan Öndeş , Dk. 84 Mert Somay, Dk. 90+2 Hüseyin Tokmak (Bayrampaşaspor)