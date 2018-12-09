Diyarbekirspor, sahasında berabere kaldı

TFF 3.
Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, 1461 Trabzon ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.
Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan maça iyi başlayan 1461 Trabzon 17. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta savunma topu uzaklaştıramadı, Mert sert vuruşla ceza alanı içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0
Diyarbekirspor 45+1.dakikada beraberliği yakaladı. Gökhan Ünver'in soldan ceza alanına gönderdiği topu Aykut plase vuruşla ağlara yolladı: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında her iki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince, karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, İsmail Semih İleri, Sinan Ertinğü
Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Saffet Gurur Yazar, Emre Tosun, Fikret Topaloğlu, Gökhan Köseoğlu, Sedat Dursun, Gökhan Ünver, Özgür Kedikli (Dk. 54 Emre Pehlivan), Mustafa Aydoğdu (Dk. 87 Osman Bayrak ?), Tolga Şahin (Dk. 82 Tuğay Adamcıl ?), Aykut Çift
1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Mert Kurt (Dk. 85 Batuhan Calap ?), Burak Temir (Dk. 90 + 2Ferhat katipoğlu), Yağızcan Erdem, Furkan Tütüncü, Doğukan Öksüz (Dk. 71 Ahmet Eren), Bekir Can Kara, Serkan Asan, Arif Birşen
Sarı kartlar: Özgür Kedikli, Tolga Şahin (Diyarbekirspor), Bekir Can Kara, Batuhan Calap (1461 Trobzon)
Goller: Gökhan Ünver (Dk. 45+1) (Diyarbekirspor), Mert Kurt (Dk. 17) (1461 Trabzon)