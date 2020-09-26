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Diyarbekirspor sahasında mağlup oldu

Misli.

com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bucaspor'a sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup oldu.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Yakup Bakır, Ahmetcan Akkoyun, Eray Pınar


Diyarbekirspor: Salih Şenbaş, Mehmet Fuat Gölbaşı, İbrahim Has (Muhammet Sarıkaya dk. 89 ?), Ferhat Çoban, Emir Can Sayar, Okan Dernek (Enes Keskin dk. 75), Mustafa Pınar (Alpay Can dk. 71), Maksut Birben, Reşo Akın, Mustafa Emre Can, Ethem Ercan Pülgir


Bucaspor: Şener Özcan, Ufuk Er, Saruhan Fındıkçı (Yusuf Can Abay dk. 69), Berke Bıyık (Özcan Sertöz dk. 90 ?), Osman Işıklı, Oğuz Aydın (Cuma Menize Dk. 46), Tunç Murat Berham, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç (Ahmet Aktaş dk. 69), Yalçın Eycan Kaya, Burak Sürmeli


Goller: Emir Can Sayar (dk. 59) (Diyarbekirspor), Cuma Menize (dk. 78 ve 86) (Bucaspor)


Sarı kartlar: Emir Can Sayar, Reşo Akın, Okan Dernek, Alpay Cin (Diyarbekirspor), Ufuk Er (Bucaspor)


Kırmızı kart: Burak Sürmeli (dk. 89) (Bucaspor)

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