Diyarbekirspor sahaya inmeye hazırlanıyor

Lig 3. Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, haziran ayında başlaması ön görülen liglere hazırlık için planlama yapmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 15 Marttan itibaren ara verilen Türkiye futbol liglerinin haziran ayının ikinci haftasında başlatılarak temmuz ayının son haftasına kadar sonuçlandırılması planlanıyor. TFF ile UEFA arasında geçtiğimiz günlerde yapılan video konferanslı toplantıda liglerin kaldığı yerden itibaren oynatılarak tamamlanması kararı çıkarken, TFF ise önümüzdeki günlerde Bilim Kurulundan gelecek tavsiye kararına göre ligleri haziran ayının ikinci haftasında başlatmayı amaçlıyor. Maçların seyircisiz olarak oynatılması ise kesinleşti. Liglerin oynatılacağına dair izlenimlerin fazlalaşmasından sonra takımlar, hazırlıklar için planlar yapmaya başladı.

“Futbolcularımız izin alıp Diyarbakır'a gelecek”

Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor Basın Sözcüsü ve Başkan Vekili Veysi Avşar, mayıs ayının ilk haftasında Diyarbakır'da toplanarak antrenmanlara başlamayı planladıklarını söyledi. Avşar, “Bize ulaşan bilgilere ve genel izlenimlerimize göre ligler seyircisiz oynatılarak sezon tamamlanacak. Birçok takım gibi biz de planlar yapmaya başladık. Futbolcularımız, bulundukları şehirlerin resmi makamlarından alacakları izin belgeleriyle Diyarbakır'a gelecek. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru yeni tip korona virüs önlemlerine uygun olarak antrenmanlara başlamayı planlıyoruz. İnşallah ligi sağlıklı ve huzurlu bir şekilde oynayarak bitirmek nasip olur. Başta da ifade ettiğimiz gibi devletimizin ve federasyonumuzu vereceği her türlü karara saygılıyız. Önemli olan insan sağlığı, bunu en iyi bilen ve hesaplayan da işin uzmanı olan Bilim Kuruludur” dedi.