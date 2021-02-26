İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbekirspor şampiyonluğa koşuyor

Kendi sahasında Nevşehir Belediyespor’u 1-0 yenen Diyarbekirspor, son 10 haftaya lider girmenin sevincini yaşıyor.

Kendi sahasında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenen Diyarbekirspor, son 10 haftaya lider girmenin sevincini yaşıyor.


Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Nevşehir Belediyespor maçının zorlu geçtiğini ancak kazanmasını bildiklerini söyledi. Avşar, "Şampiyonluğa giden yolda bir finali daha kazanarak liderliğimizi koruduk. Zor oldu güç oldu ama Allaha şükürler olsun son dakika golüyle de olsa zafer Diyarbakır'ın oldu. Rakibimiz Nevşehir Belediyespor ligde kalma mücadelesi veriyor. Artık her maçın zorluk derecesi yüksek. Maç hem zor hem de rakibin oynatmama taktiğinden dolayı sert geçti. Oyuncularımızdan İbrahim Has, henüz ilk dakikalarda, kalecimiz Salih Şenbaş da ikinci yarının başında talihsizlik yaşadı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok pozisyon bulduk ama gol son dakikaya nasip oldu. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik ediyoruz. 10 finalimiz kaldı. Nefes nefese bir yarış var. Sonunda gülen biz olacağız inşallah. Kupa Diyarbakır'ımıza gelecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.