Diyarbekirspor sezona 3 puanla başlamak istiyor

Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, 2020-2021 sezonuna 3 puanla başlamak istiyor.

2013-2014 sezonundan beri mücadele ettiği 3. Lig'de ilk 5 sezonunda 4'ü final olmak üzere 5 kez Play-Off oynamasına rağmen şampiyon olamayan Diyarbekirspor, son iki sezonda bu grafiğin de dışında kalarak Play-Off'a kalamadı. Geçen sezon pandemi nedeniyle kalan 6 maç oynanmadığı için sezonu erken kapatan Diyarbekirspor, bu sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlandı. Yeni teknik heyet ve yenilenen futbolcu kadrosuyla lige hazırlanan yeşil-kırmızılı takım Manisaspor'u yenerek yeni sezona 3 puanla başlamak istiyor.

“Kentin şampiyonluk özlemine son vermek istiyoruz”

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, şampiyonluk hedefleyen iyi bir kadro oluşturduklarını söyledi. Takımda sorun olmadığını belirten Avşar, “Bolu'da yaptığımız hazırlık kampı iyi geçti. Teknik heyet ve futbolcular arasında güzel bir uyum var. Güçlü bir kadro kurduk. Teknik heyetimizin talebine göre başka transferlerde de yapabiliriz. Ligin ilk haftasına odaklandık. Hedefimiz Manisa'dan 3 puanla dönerek sezona mutlu başlamak. Bunu başarabilecek güçteyiz. Kentimizin şampiyonluk özlemine son vermek için kendimize ve takımımıza güveniyoruz “ dedi.