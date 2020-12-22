Diyarbekirspor son 8 yıldaki en iyi performansını sergiledi

com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, 8 yıldır mücadele ettiği ligde 15. haftalar itibarıyla en iyi performansına ulaştı. En yüksek puanı toplarken, en az gol yedi ve en az yenilgiyi aldı.

Diyarbekirspor, 2013-2014 sezonundan bu yana mücadele ettiği 3. Lig'de en başarılı sezonunu yaşıyor. 2013-2014 sezonunda 27, 2014-2015 sezonunda 24, 2015-2016 sezonunda 25, 2016-2017 sezonunda 28, 2017-2018 sezonunda 25, 2018-2019 sezonunda 23 ve 2019-2020 sezonunda 21 puan toplayan yeşil-kırmızılı takım, bu sezon 15.haftalar itibarıyla 33 puana ulaştı. İlk yarının son maçında perşembe günü Diyarbakır Stadında saat 13.00'da Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak olan Diyarbekirspor, bu maçı kazanması halinde ilk kez bir sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamış olacak. 15. haftalar itibarıyla 8 sezonun en yüksek puanına ulaşan Diyarbekirspor, gol yeme ve yenilgi oranlarında da geride kalan 7 sezonu aştı.

Hedef ilk yarıyı zirvede tamamlamak

Diyarbekirspor 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, başarılı geçirdikleri sezonun ilk yarısını galibiyetle taçlandırmak istediklerini söyledi. Avşar, “12 maçtır yenilmeyen bir takımımız var. Derincespor karşısında 2 puan kaybettik ancak takıma olan güvenimiz ve inancımız devam ediyor. Önümüzdeki Arnavutköy Belediyespor maçını kazanarak ilk yarıyı lider tamamlamayı amaçlıyoruz. Devre arasında yapacağımız çalışmalarla takımımızı güçlendirip şampiyon olmak istiyoruz. Ancak şu anda tek düşüncemiz bu hafta yapacağımız maç. Diyarbakır halkını mutlu etmek için gayret ediyoruz” dedi.