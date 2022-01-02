Diyarbekirspor, spor tutkunu gençleri ve çocukları giydirecek

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sponsoru desteğiyle sosyal proje hayata geçiriyor.

Diyarbakır'ın 14 kırsal ilçesinde ihtiyaç sahibi genç ve çocuklara kışlık polar hediye edilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, sponsor tarafından temin edilen toplam 5 bin poların ilçe ilçe gezilerek Bölgesel Amatör Futbol Ligi ve amatör liglerde yer alan ilçe takımlarının müsabakaları öncesinde spor tesislerinin girişinde dağıtılacağı kaydedildi.

Bismil, Silvan, Ergani, Çınar ve Kulp gibi nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerle başlayacak olan uygulamanın diğer ilçelerle devam edeceği vurgulanan açıklamada, projedeki amacın ihtiyaç sahibi genç ve çocukları spora yönlendirmek olduğu belirtildi. Dağıtım yapılacak ilçelerdeki spor tesisleri, tarih ve saatlerin önümüzdeki günlerde sosyal medyada duyurulacağı ifade edilirken; Diyarbekirspor'un sporu, sporcuyu ve sporseveri destekleyici birçok projenin aşamalı olarak hayata geçirilmeye devam edileceği vurgulandı.