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Diyarbekirspor tek golle 3 puanı aldı

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor sahasında Gölcükspor'u 1-0 mağlup etti.


Yeni Diyarbakır Stadyumunda gerçekleşen maç, güneşli bir havada oynandı. Diyarbekirspor, 33. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada Feyyaz'ın kafayla çevirdiği topu Reşo kafayla dokunarak ağlara yolladı. Müsabakanın ilk yarısı Diyarbekirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince, karşılaşmayı Diyarbekirspor 1-0 kazandı.



Maçın karnesi


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Tolga Sancak, Mustafa Zıvalı, Giray Kara


Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli, Ömer Yanık, Şevket Güngör, Faruk Yaldıran, İbrahim Has, Maksut Birben, Onur Paksoy, Güney Tutcuoğlu (Dk. 80 Taner Çekiç ?) , Reşo Akın (DK. 51 Ahmet Arı), Feyyaz Aydil, Ahmet Buğrahan Tuncay (Dk. 90 Uğur Uğur ?)


Gölcükspor: Metehan Bakkallar, Ali Mert Işık, Barış Şen (Dk. 73 Barış Kazer), Furkan Özyapı, Batuhan Boyoğlu, Yücel Candemir (Dk. 83 Kadirhan Atagül ?), Evren Kilarci, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, Aykut Çift


Sarı kartlar: Dk. 28 İbrahim Has, Dk. 71 Ahmet Arı, Dk. 83 Hasan Sürmeli (Diyarbekirspor), Dk. 84 Furkan Özyapı (Gölcükspor)


Gol: Dk. 33 Reşo Akın (Diyarbekirspor)

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