Diyarbekirspor tek golle 3 puanı aldı

com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadında oynanan karşılaşma çok zorlu bir mücadele sahneye oldu. Reşo Akın'ın çift sarı karttan atılmasıyla oyunu 10 kişiyle tamamlayan yeşil kırmızılı ekip, hem 3 puanı aldı hem de liderlik koltuğuna oturdu. Diyarbekirspor 6. dakikada gole yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Emircan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Erken davranan kaleci Furkan topu ayaklarıyla kornere çeldi. 17. dakikada ceza alanına yapılan ortada Emircan vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan son anda topu kornere tokatladı. Diyarbekirspor 21. dakikada 1-0 öne geçti. Orta alandan uzatılan pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Faruk yerden güzel vuruşla topu ağlara yolladı. Diyarbekirspor 45. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Okan'ın ceza alanına doğru yükselttiği topu İbrahim kafayla ağlara göndermek isterken, savunma meşin yuvarlağı çizgiden çevirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Reşo Akın oyundan atıldı

Müsabakanın ikinci bölümüne hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 51. dakikada Emircan soldan ceza alanına inip pasını arka direğe çıkardı. Fuat uygun durumda topu auta yolladı. Diyarbekirspor 77. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Ani gelişen atakta Murathan pasını uygun durumdaki Emircan'a çıkardı. Bu futbolcu kaleci ile karşı karşıya topu auta gönderdi. 79. dakikada Murathan'ın ceza sahası içindeki şutunda kaleci Furkan topu kornere çelerek mutlak golü önledi. 82. dakikada Murathan'ın kullandığı kornerden gelen topu Fuat uygun durumda kafayla auta yolladı. Diyarbekirspor 84. dakikada 10 kişi kaldı. Rakibine sert giren Reşo kırmızı kart gördü.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Ömer Şivka, Süleyman Yavaşoğlu, Tahir Yalçın

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş, Emir Can Sayar, Reşo Akın, Mustafa Pınar (Murathan Buruş dk. 61), Okan Dernek, İbrahim Has (Maksut Birniben dk. 70), Ferhat Çoban, Ethem Ercan Pülgir, Ömer Faruk Ermeç, Mustafa Emre Can, Mehmet Fuat Gölbaşı (Enes Keskin dk. 90 ?)

Artvin Hopaspor: Furkan Keleş, Yunus Emre Çabuk (Berkay Yılmaz dk. 87 ?), Güray Fırat (Hüseyin Can Öztürk dk. 46), Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Niyazi Çolak, Feyyaz Aydil, Doğukan Bad, Doğan Çamlı, Yücel Yıldırım (Oğuzhan Kanmaz dk. 83 ?), Tugay Yıldırım (Eray Pazar dk. 83 ?)

Gol: Ömer Faruk Ermeç (dk. 21) (Diyarbekirspor)

Kırmızı kart: 84 Reşo Akın (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Fuat Gölbaşı, Emir Can Sayar, Okan Dernek, Salih Şenbaş (Diyarbekirspor), Güray Fırat, Yunus Emre Çabuk, Doğan Çamlı (Artvin Hopaspor)