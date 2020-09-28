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Diyarbekirspor teknik direktör Alpaslan ile yollarını ayırdı

Misli.

com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, kendi sahasında aldığı 2-1'lik Bucaspor 1928 yenilgisinin ardında teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan ile yollarını ayırdı.


Maçın ardında Alpaslan ile görüşerek istifasını istediklerini belirten Diyarbekirspor 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, erken kan değişikliğinin takıma yarar sağlayacağına inandıkları için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Avşar, "İkinci haftada böyle bir değişikliğe gitmek istemezdik. Uzun süreli çalışıp başarıyı yakalamak isterdik. Ancak bu şekilde başarılı olacağına inanmadığımız için kendisiyle görüşüp karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki yaşantısında hocamıza başarılar diliyoruz. Diyarbekirspor'u hedefe ulaştıracak iyi bir teknik direktörle anlaşmak için arayışlarımız sürüyor. En kısa zamanda bu sorunu çözüme kavuşturacağız. Yenilgiye çok üzüldük ancak lig uzun maraton ve bunu telafi etme şansımız var" dedi.



Yönetime takviyeler yapıldı


Avşar, yönetimde de değişikliğe giderek bazı isimleri yönetim kuruluna aldıklarını söyledi. Mahsun Melikoğlu'nun asbaşkan, Selim Karakaş'ın dışişleri sorumlusu olarak görev yapacağını belirten Avşar, yönetim olarak bütünlük içerisinde çalışarak Diyarbekirspor'u hak ettiği yere getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

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