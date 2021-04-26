Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: “Kupayı Gaffar Okkan'ın mezarına götüreceğiz”

com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Teknik Direktör Şenol Demir, cumartesi günü İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'la yapacakları son hafta maçını kazanarak şampiyonluk kupasıyla Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya Hendek'teki mezarına gideceklerini söyledi.

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol Demir, com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak kupayla birlikte Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret edeceklerini söyledi. Diyarbekirspor'da takım kaptanı ve futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığını belirten Demir, futbol hayatının önemli bir bölümünün Diyarbakır'da geçtiğini söyledi. Şenol Demir, “Burada çok seviliyorum. Ben de memleketim gibi görecek kadar çok seviyorum Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıları. Hem antrenör hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayıp bir ilke imza atmak inşallah burada bana nasip olacak. Futbolcularımın ve yönetimimizin emeğiyle, dayanışmasıyla bu duruma geldik. Bir finalimiz kaldı. Çok iyi hazırlanıp bunu da kazanarak şampiyon olarak inşallah 2. Lig'e yükseleceğiz. Sözümüz var, kupayı Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın mezarına götüreceğiz” dedi.