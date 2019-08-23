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Diyarbekirspor'da doğum günü kutlaması

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.


Takımın teknik direktörü Selehaddin Dinçel için, kamp yapılan otelde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Futbolcu, antrenörler, kulüp çalışanları ve yöneticilerin ortaklaşa düzenlediği doğum günü kutlamasında teknik direktör Selahaddin Dinçel, duygu dolu anlar yaşadı. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Dinçel, futbolcularına, yöneticilere, yardımcılarına ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti. Pasta kesiminin ardından kısa bir konuşma yapan Dinçel, şöyle dedi:


“Beni çok duygulandırdınız ve mutlu ettiniz. Gerçekten onur duydum. Sizlerle birlikte olmak beni mutlu ediyor. Bu birlik ve beraberlikle inşallah mutlu sona ulaşacağız. El birliğiyle Diyarbekirspor'u hak ettiği yerlere taşıyacağız. Ben bu ekibe güveniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

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