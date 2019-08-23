İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbekirspor'da kamp devam ediyor

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Afyon'daki yeni sezon hazırlık kampı devam ediyor. Günde çift idman yaparak, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, 1 Eylül'de deplasmanda yapacağı Nevşehir Belediyespor maçı için Diyarbakır'a gelmeyecek ve kampa zorunlu olarak devam edecek.


Diyarbekirspor, Afyon kampını tamamladıktan sonra ligin ilk maçının oynanacağı Nevşehir'e gidecek. Nevşehir Belediyespor ile yapacağı maçın ardından Diyarbakır'a denecek olan yeşil kırmızılı ekip, kentteki ilk çalışmasını da 3 Eylül'de gerçekleştirecek. Diyarbakır temsilcisi, ligin ikinci maçında kendi sahasında Modafen takımıyla karşılaşacak. Yeşil kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarını Seyrantepe Spor Tesislerinde sürdürecek.


Afyon'da kamp çalışmalarını sürdüren Diyarbekirspor, hazırlık maçlarında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat ekiyor. Yeşil kırmızılı ekip, Afjet Afyonspor'u 2-0, Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0, Fethiyespor'u 1-0 ve Payaspor'u da 2-1 mağlup ederken, Kahramanmaraşspor'la da 1-1 berabere kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.