Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da Muğlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Geçen hafta sahasında Ankara Adliyespor'la 1-1 berabere kalan ve bu sezon iç sahadaki ilk puan kaybını yaşayan yeşil kırmızılı ekip, Muğlaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen idmanla hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı takımda, futbolcuların moral ve motivasyonu her geçen gün artıyor. Son iki haftada 5 puan kaybederek liderin 9 puan gerisine düşen ve bu sezon deplasmanda sadece 4 puan toplayarak başarısız bir grafik çizen Yeşil-Kırmızılı takım, Muğla'dan 3 puanla dönerek kötü gidişe son vermek istiyor. Maçın hazırlıklarını sürdüren Diyarbekirspor'da sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, kafilenin Cumartesi günü Muğla'ya gideceği açıklandı.