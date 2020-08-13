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Diyarbekirspor'da Şenol Demir görevden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Lig takımlarından Diyarbekirspor'da teknik direktör Şenol Demir görevden ayrıldı.


Diyarbekirspor'da yeni sezonun başlamasına doğru beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçen sezonun ikinci yarısında geldiği Diyarbekirspor'da başarılı bir grafik çizen, kısıtlı kadroya rağmen takımı Play-Off yarışına sokmayı başaran ancak pandemi nedeniyle ligler tamamlanmadığı için Play-Off'a kalamayan teknik direktör Şenol Demir görevden ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde kulüpten yapılan açıklamada Demir ile devam edileceği belirtilmiş ve tecrübeli teknik adam transfer arayışlarına başlamıştı. Ancak kendisinin yerine teknik direktör arayışlarında bulunulduğunu öğrenen Demir ekibiyle beraber ayrıldı.

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