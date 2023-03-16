Diyarbekirspor'da sessizlik bozuluyor

Lig'de mücadele etmesi kesinleşen Diyarbekirspor'da gözler yeni dönem çalışmalarına çevrildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle bu sezon ligden çekilen ve gelecek sezon yine 2. Lig'de yer alacak olan Diyarbekirspor'da deprem gündemi nedeniyle yaşanan sessizlik son buluyor. Kulübün önceliği Seyrantepe'de Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak çalışmalarına başlanan spor tesisi. Tesisin yeni sezona kadar hazır olması bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleri sonucu Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan proje, kulübün uzun yıllardır eksikliğini yaşadığı tesisleşme sorununu giderecek.

Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, tesisin kendileri için en öncelikli konu olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde bu konuda güzel gelişmeler olmasını beklediklerini söyledi.

Tesisleşmenin yanı sıra idari anlamda da önemli çalışmalar olacağını belirten Genç, "Tesis olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı olmaz. Bu anlamda yılların eksikliği var. Bu sorun inşallah şu an devam eden çalışmalarla giderilmektedir. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çok yakın bir süreçte inşallah tamamlanmış olacak. İdari anlamda da planlarımız var. Bunları da hayata geçirmek istiyoruz. Diyarbekirspor olarak geçmişten dersler çıkardık. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.