Diyarbekirspor'da sezona 1 puanla başlama sevinci

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da sezona 1 puanla başlamanın sevinci yaşanıyor.

Diyarbekirspor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, Nevşehir Belediyespor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Dinçel, “Sezonun ilk maçını deplasmanda bizim gibi büyük hedefleri olan Nevşehir Belediyespor ile yaptık. Müsabakanın ilk yarısı tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Maçın ikinci yarısı dengede devam ederken, hiç beklemediğimiz bir anda golü yedik. Çıka kısa süre sonra golü bulup eşitliği sağladık. Rakip maçın son bölümünde on kişi kaldı. Skoru lehimize çevirmek için çaba sarf ettik. Fakat yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yine de deplasmanda alınan bir puan iyidir. Şuandan itibaren evimizde oynayacağımız Modafen maçını düşünüyoruz” dedi.

Ligin ilk maçında kendilerini deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Dinçel, “Sezonun ilk maçında taraftarlarımız bize yalnız bırakmadı. Bu karşılaşmaya Diyarbakır'dan gelip bizleri 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.