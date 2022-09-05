Diyarbekirspor'da Teknik Direktör Ender Alkan ile yollar ayrıldı

Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Balıkesirspor'a 4-2 yenilen Diyarbekirspor'da Teknik Direktör Ender Alkan'la yollar ayrıldı. Yeni teknik direktörün yanı sıra kulüp içerisindeki idari yapılanmada da büyük bir değişim olması bekleniyor.

Lig'de ikinci hafta maçında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-2 mağlup olan Diyarbekirspor'da başarısız sonucun ardından önemli bir karar alındı ve Teknik Direktör Ender Alkan'la yollar ayrıldı. Yeni teknik direktörün birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.

Teknik heyetteki değişimin kulüp içerisindeki idari yapılanmada da yaşanması bekleniyor. Konuyla ilgili çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Birkaç gün içerisinde bazı somut adımların da atılması bekleniyor. Yapılacak değişimlerle takımın kısa sürede toparlanarak iyi bir hava yakalaması yönünde enerji oluşturulması planlanıyor. 8 Eylül'de sona erecek ilk transfer dönemi öncesinde takımın eksik görülen mevkilerine transfer yapılması yönünde de çalışmalar yapıldığı öğrenildi.