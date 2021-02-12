Diyarbekirspor'da yeniden liderlik sevinci

com 3. Lig 1. Grupta sahasında İstanbul ekibi 1877 Alemdağspor'u 1-0 yenerek liderliğe yükselen Diyarbekirspor, bunun sevincini yaşıyor.

Diyarbekirspor, bu sezon aşinası olduğu liderliği bir kez daha yükselmenin sevincini yaşıyor. 18 haftası geride kalan ligde 10 hafta liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılı takım, bu sezon zirvede en fazla kalan takım oldu. 1877 Alemdağspor maçının zorlu geçtiğini ancak kazanarak lider duruma yükselmeyi başardıklarını belirten Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Sezonun ikinci yarısında hiçbir maçın kolay olmayacağını biliyoruz ve tüm maçlara final havasında hazırlanıyoruz. Bu maçlardan birini oynadık ve kazanarak yeniden liderliğe yükseldik. Rakibin kümede kalma hesapları yapması nedeniyle zorlu geçti. Pozisyonlar bulduk, rakibe de pozisyonlar verdik. Önemli olan 3 puana ulaşmaktı. Bucaspor 1928'e kaptırdığımız liderliği geri aldık, bundan dolayı çok mutluyuz. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ederek galibiyeti ve liderliği yüreği bizimle atan değerli taraftarlarımıza hediye ediyoruz.12 finalimiz kaldı.12 maç sonunda inşallah şampiyon olacağız" dedi.

"Şampiyonluğu çok istiyoruz"

Teknik direktör Şenol Demir, en büyük hayalinin futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığı Diyarbakır'da teknik adam olarak da bunu başararak tarihe geçmek olduğunu söyledi. Maçların zorlu geçtiğini belirten Demir, "Memleketim kadar sevdiğim, güzel anılarımın olduğu Diyarbakır'da 4 sezon dolu dolu oynayarak şampiyonluk yaşadım. Kaptan ve futbolcu olarak başardığımı teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Yönetimimiz ve futbolcularımızla beraber büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Alemdağspor maçında pozisyonlar bulduk ama pozisyonlar da verdik. Son 12 haftaya önde giriyoruz. Kalan her maç çetin geçecek. Bu savaşın sonunda inanıyorum ki kazanan biz olacağız" diye konuştu.