İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbekirspor'dan 3 imza birden

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı.


Daha Düzcespor'dan Salih Sefercik ve Darıca Gençlerbirliği'nden Aytaç Deniz'i kadrosuna katan Diyarbekirspor, önceki gün üç futbolcuyla daha resmi sözleşme imzaladı. Sezon başında Serik Belediyespor'un formasını giyen Taner Çelik'le 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Diyarbekirspor, Tuzlaspor'dan Faruk Yaldıran ve Serhat Koruk'la da sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Daha önce Gökhan Yenigün, Gökhan Ünver, Ahmet Özer, Emre Pehlivan, Erman Taşkın, Aziz Ceylan, Sefacan Taşkolu, Selman Sevinç, Tugay Adamcıl ve Tolga Şahin'le yollarını ayıran Diyarbekirspor, giden 10 oyuncunun yerine şuana kadar 5 futbolcuyu transfer etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.