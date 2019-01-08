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Diyarbekirspor'dan bir transfer daha

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi. Antalya'da devre arası hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, Darıca Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcularından Aytaç Deniz'i kadrosuna kattı.


İlk transferini Tuzlaspor'dan Serhat Konuk'u alarak gerçekleştiren Diyarbekirspor, Düzcespor'un 35 yaşındaki futbolcusu Salih Sefercik'e de renklerine bağlamıştı. Gol yollarında yaşadığı sorunu çözmek için önemli bir transfer gerçekleştirmek için arayışlarını hızlandıran Diyarbekirspor, 2. Ligde forma giyen ve attığı gollerle adını duyuran Darıca Gençlerbirliği'nin deneyimli futbolcusu Aytaç Deniz'i kadrosuna katmayı başardı.


Geçen sezon Darıca Gençlerbirliğinin formasını giyen 29 yaşındaki futbolcu, önemli bir kariyere sahip, Kahramanmaraşspor'da iki şampiyonluk yaşayan Aytaç Deniz'in, PTT 1. Ligde 27 maçı bulunuyor. TFF 2. Ligde 129 maçta görev yapan deneyimli futbolcunun, 16 gollü bulunuyor. Her iki kanatta oynayan ve sol ayaklı olan başarılı futbolcu, Diyarbekirspor'un Antalya'da sürdürdüğü devre arası hazırlık kampına katılarak, çalışmalara başladı.

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