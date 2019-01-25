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Diyarbekirspor'dan bir transfer

TFF 3.

Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, stoper mevkisinde görev yapan Fahri Küçükkurt'u transfer etti.


Yeşil kırmızılı takım, 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kastamonuspor 1966'dan stoper Fahri Küçükkurt'u kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun geçen sezon Batman Petrolspor'da forma giydiği bildirildi. Tuzlaspor'dan transfer ettiği sol kanat oyuncusu Hakan Yağmurkaya'nın lisans işlemlerini de tamamlayan Diyarbekirspor, transferin sona ereceği 31 Ocak'a kadar kaleci transfer etmek istiyor.



Kaleci İhsan, takımdan ayrıldı


Diyarbekirspor'da ayrılanlar kervanına kaleci İhsan Turgut Kirveli de eklendi. Diyarbekirspor'da daha önce Gökhan Ünver, Gökhan Yenigün, Erman Taşkın, Aziz Ceylan, Tugay Adamcıl, Emre Pehlivan, Tolga Şahin Sefacan Taşkolu, Selman Sefinç, Özgür Kedikli, Saffet Gurur Yazar ve Fikret Topaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

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