Diyarbekirspor'dan MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya istifa çağrısı

com 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor, yaşanan hakem hataları nedeni ile Türkiye Ftubol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya çağırdı.

Diyarbekirspor yönetimi, sezonun ilk yarısındaki hakem hataları nedeniyle çok ciddi puan kayıpları yaşadığına dikkat çekerek MHK'ye çok sert tepki gösterdi. Yönetim, yaşananların sorumlusu olarak gördüğü MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya istifa çağrısında bulundu. Hakemlerin art niyetli yönetimlerinden dolayı adil bir yarışma ortamı bulunmadığına dikkat çeken Başkan Turan İlgin, kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak tepkisini dile getirdi. İlgin, “Kimse bizim emeklerimizi çalamaz, Sezon başından beri hakemlerle ilgili yazdıklarımıza rağmen herhangi bir sonuca varılamadı. Ofspor maçında verilmeyen penaltımıza istinaden MHK Başkanı Serdar Tatlı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüntüleri kendisine gönderdik ve görüntüler izlendikten sonra herhangi bir geri dönüş olmadı. Çünkü açıkça haklı olduğumuz pozisyonlardı ve hangi yüzle dönüş sağlayacaktı. Bunu burada belirtmek isteriz ki ey Serdar Tatlı hiç kimse bu şehirden üstün değildir. Bunu özellikler belirtmek isterim ki hakemlerin kararlarına dur demeniz lazım. Çünkü Diyarbakır halkı ve taraftarlarının artık sabırları kalmadı. Bizler kulüp olarak şimdiye kadar gelen hakemleri en iyi şekilde karşıladık ve hakemlerin art niyetini her hafta hissettik artık bizimde sabrımız kalmadı. Serdar Tatlı kimse emek hırsızlığı yapmasın kim yaparsa karşısında büyük Diyarbekirspor taraftarını bulacaktır” dedi.

"Arnavutköy Belediyespor maçında hakem faciası yaşandı"

Liderliği 3-2 yenilerek kaybettikleri Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasında hakem faciası yaşandığını aktaran Başkan İlgin, "Sizlerin elini vicdanına koyup adaletli olmanızı istiyoruz. O yüzden bu MHK ve TFF'ye çağrımızdır, ister kulak verin ister vermeyin artık sabrımız kalmamıştır. En son oynadığımız Arnavutköy maçında yan hakem penaltı değil diyor orta hakem pozisyondan uzak olmasına rağmen penaltı çalıyor ve yetmezmiş gibi 50. dakikada oyuncumuza kırmızı kart gösteriyor. Rakip takım oyuncusu, maç sonunda kırmızı kart gören oyuncumuz Ethem'in hiçbir şekilde kendisine müdahalede bulunmadığını söylüyor. Yetmezmiş gibi ikinci kırmızı kartı çıkarıp bir başka oyuncumuzu oyundan atıyor. Anlayacağınız haksız yere 1 penaltı ve 2 kırmızı kart gösterip takımı resmen mağlup ediyor. Bu saatten sonra inşallah bir daha böyle hadiseler yaşanmaz. Yaşanacak olumsuz hakem davranışlarından hakeme olumsuz davranışlardan ve tepkilerden biz sorumlu değiliz Serdar Tatlı" diye konuştu.