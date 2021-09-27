Diyarbekirspor'dan tarihe geçen galibiyet

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'un, neredeyse 90 dakika 10 kişi oynayıp 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandığı Somaspor karşılaşması kulüp tarihine geçti. Yeşil-kırmızılı kulüp, ilk kez yer aldığı 2. Lig'deki ilk galibiyetini elde ederek taraftarlarını sevindirdi.

Ligin 4. haftasında Manisa temsilcisi Somaspor'u ağırlayan Diyarbekirspor, maçın henüz 7. dakikasında stoper Volkan Altınsoy'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 12. dakikada kalesinde golü görerek ikinci bir şok daha yaşadı. Buna rağmen mücadeleyi bırakmayan yeşil-kırmızılı takım, 21. dakikada günün yıldızı Utku Şen'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1 tamamlanırken, ikinci yarıda baskısını sürdüren Diyarbekirspor 64. dakikada Abdülaziz Solmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Utku Şen, kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü atarak ilk galibiyeti müjdeledi. Maçın ardında takım da büyük sevinç yaşadı. İlk maçından 3 puanla ayrılan Teknik Direktör Levent Eriş 1 kişi eksik oynamalarına rağmen zafere uzanan takımını tebrik etti.

"Dönüm noktası sayılan bir maçı kazandık"

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, takım ve camia için dönüm noktası sayılan bir maçı kazandıklarını söyledi. Avşar, "Neredeyse 90 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen büyük bir direnç ortaya koyarak galip gelmesini bildik. Yeni hocamız Levent Eriş yönetiminde çıktığımız ilk sınavdan galibiyetle ayrılmak bizim için önemli. Kötü yönetim gösteren hakemlere rağmen kazandığımızı da söyleyebilirim. Bu sonuçtan sonra takımın kendine olan güveni geldi. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik ediyoruz. Cumartesi günü Ankaraspor'la deplasmanda çok önemli bir maça daha çıkacağız. Hedefimiz üst üste ikinci galibiyetimizi alarak yola devam etmek. Ben taraftarlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle iç saha maçlarında tribünleri doldurarak takıma olumlu şekilde enerji katmalarını istiyoruz” dedi.